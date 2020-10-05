Активисты усомнились в эффективности затрат на Наташкин парк

Больше года Наташкин парк не может обрести окончательный вид. Даже промежуточные результаты работ подвергаются критике. Фото: ОНФ

Администрацию Рязани попросили проанализировать эффективность расходов на благоустройство Верхнего городского парка. По подсчетам активистов ОНФ, которые обратились к чиновникам, за два года на не самое большое (около 2 гектаров) общественное пространство уже потратили более 80 млн рублей.

В 2021-м власти хотят вложить еще 20 млн бюджетных денег. Людям лишь предложат выбрать, что важнее: входные группы, туалеты, арт-объекты, видеонаблюдение, wi-fi зона или что-то другое.

Для сравнения общественники привели спортивно-рекреационный кластер «Парк Стрит» в городе Сасово, где в 2019 году территорию 24 гектара благоустроили за 84 млн рублей.

- Вести благоустройство небольшой территории в течение трех лет само по себе не рационально, а учитывая объем уже затраченных средств, встает вопрос целесообразности дальнейших расходов. Мы просим городские власти внимательно проанализировать ситуацию и довести парк «до ума», не тратя дополнительные бюджетные средства, - сказал член регионального штаба ОНФ Дмитрий Кочетков.

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