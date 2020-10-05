Рязанский суд приостановил работу Deep club

5 октября в Рязани приостановили работу клуба Deep club, расположенного на проезде Завражнова, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Как указано в релизе ведомства, санитарные врачи выявили в развлекательном заведении нарушения санитарно-эпидемиологических требований в период распространения коронавирусной инфекции.

В итоге Железнодорожный районный суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде приостановления деятельности клуба на десять суток.

Позже в Deep Club рассказали, почему они не будут работать. Версия администрации развлекательного заведения отличается от Роспотребнадзора (читать подробнее).

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