Коронавирус выявили в 26 учреждениях образования

По состоянию на 5 октября коронавирус зафиксировали в 26 образовательных учреждениях: три детских сада, 19 школ, два ссуза и два высших учебных заведения, сообщает оперативная группа.

В настоящее время в указанных учебных заведениях продолжается комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, 5 октября в Рязани и области выявили еще 51 случай заражения коронавирусной инфекцией. Еще 54 положительных теста находятся на подтверждении (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!