Власти Рязани решают проблему с грузовиками, которые загрязняют город

Власти Рязани решают проблему с грузовики, которые загрязняют город.

В администрации Рязани обратили внимание на загрязнение дорог города песком, щебнем, а также бетонным раствором. По словам руководителя Дирекции благоустройства Ирины Трошиной, часто миксеры идут в сторону новостроек с перегрузом, бетон переливается через край и остается на дорогах.

— Городским службам практически невозможно его убрать до конца, наносится вред дорожному покрытию, создаются неудобства для автомобилистов, — отметила чиновница.

Как отметили в администрации, большая часть грузовиков-нарушителей выезжает со стороны Портового проезда. Машины грузятся на территории АО «Порт Коломна» и ООО «Порт Рязань».

— После загрузки песка организации должны рекомендовать водителям закрывать кузов специальным тентом. Вместе с компаниями мы рассмотрим возможность установки на въезде контрольного пункта с видеонаблюдением, — подчеркнул заместитель главы администрации Владимир Бурмистров.

Позже, во время выездного совещания в районе Портового проезда, чиновники за час зафиксировали более десятка нарушений – машины следовали в сторону Рязани без специального тента.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!