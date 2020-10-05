В рязанском цирке обнаружили грубейшие нарушения.

Специалисты Россельхознадзора вместе с прокуратурой в третьем квартале 2020 года проверили работу Рязанского цирка и выявили многочисленные грубые нарушения. А именно:

- продукты для кормления животных хранились в ненадлежащих условиях, не было документов, подтверждающих их качество и безопасность;

- обнаружены кормовые добавки и лекарства с истекшими сроками годности;

- не было поилки для животных;

- не обеспечена ежедневная регистрация клинического здоровья животных, их физическое состояние, а также учет кормления, поения и время дрессировок;

- не было плана по дератизации (уничтожение грызунов - Ред.) и дезинсекции (уничтожение насекомых – Ред.), а также документы, подтверждающие их проведение;

- в помещении для содержания свиней обнаружены тараканы.

По итогам проверки должностное лицо филиала ФКП «Росгосцирк» привлекли к административной ответственности.

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