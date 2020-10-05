Рязанец сдал в один из банков семь мешков ржавых монет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В одном из банков Рязани мужчина обменял семь мешков ржавых монет на 15 тысяч рублей, сообщает рязанское отделение Банка России. Часть монет была покрыта плесенью, остальная – ржавчиной.

По закону, если денежный знак полностью утратил изображение или от него осталась лишь часть, например, внешний диск, обменять его не удастся. В остальных случаях можно принести монеты в любой банк для определения платежеспособности. Кассир либо сразу возместит эквивалентную сумму наличными или зачислив на счет, либо отправит деньги на проверку в Банк России. Так произошло и в этом случае.

Восемь дней сотрудники вручную перебрали все семь мешков, рассортировав по характеру повреждений и «опознали» в итоге 8402 монеты.

— Чтобы очистить монету, нужно быть немного химиком, — рассказывает эксперт отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО Ольга Иванчикова. — Например, для удаления с медной монеты закиси меди следует использовать раствор аммиака. Если такие же монеты покрыты солями, состоящими из углекислой меди, поможет раствор лимонной кислоты. А для очистки денежных знаков, на которых появился налет углекислого свинца, можно применить раствор уксусной кислоты.

В результате кропотливой работы удалось очистить все монеты номиналом от 1 копейки до 10 рублей. Теперь банк, в который обратился изначально рязанец, перечислит клиенту почти 15 тысяч рублей.

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