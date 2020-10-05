Авария на водопроводе в Рязани: отключены пять улиц

Очередная авария на водопроводе в Рязани 5 октября стала причиной отключения холодной воды на пяти улицах в микрорайоне Мервино. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на «Водоканал».

Муниципальное предприятие проводит аварийно-восстановительные работы, которые должны завершиться до 17.00.

Отключение произошло по следующим адресам:

- ул. Мервинская, д. с 66 по 126;

- ул. Советская, д. с 1 по 156;

- ул. Библиотечная, д. с 1 по 52;

- ул. Речная, д. с 1 по 49;

- ул. Интернатская, д. с 1 по 49.