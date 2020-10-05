В Сасове женщину сбили насмерть на пешеходном переходе

Фото: УМВД по Рязанской области.

61-летняя женщина стала жертвой ДТП в городе Сасово. В микрорайоне Южный у дома №5 ее сбил ВАЗ-21099.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, роковой наезд в 15.25 совершил 48-летний местный житель. По предварительной информации, в этот момент женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.

- В результате происшествия пешеход от полученных травм скончалась в медицинском учреждении, - рассказали в полиции.

За пятницу и выходные в Рязанской области в 16 ДТП три человека погибли и 18 получили травмы.