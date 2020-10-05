В Рязани раскрыли убийство ребенка 20-летней давности, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Следствие установило, что 23 июня 2000 года в одном из боксов гаражного кооператива в Октябрьском районе Рязани обнаружили тело мальчика с признаками насильственной смерти.

По факту убийства следователи возбудили уголовное дело и установили, что погибший 9-летний мальчик проживал неподалеку от места преступления. Из заключения эксперта следовало, что смерть ребенка наступила от черепно-мозговой травмы. При этом перед смертью мальчик подвергся сексуальному насилию. В связи с неустановлением лица, причастного к преступлению, уголовное дело приостановили.

Спустя два десятилетия следователям СУ СК России по Рязанской области удалось раскрыть преступление и добыть неопровержимые доказательства причастности к его совершению уроженца Рязани 1970 года рождения.

Следствие установило, что ранее неоднократно судимый, в том числе за надругательства над детьми, мужчина после освобождения из колонии в Свердловской области весной 2000 года похитил паспорт в Пермском крае, по которому купил билет на поезд и приехал к родственникам в Рязань. Здесь он проживал в различных съемных квартирах.

22 июня 2000 года он увидел двух мальчиков, которые гуляли около гаражного кооператива. Мужчина подошел к детям, схватил одного из них за ухо и со словами, что у его сына пропал велосипед, повел ребенка в сторону заброшенного гаража. Другой мальчик испугался, убежал домой, но ничего не рассказал родителям о случившемся.

В гараже педофил совершил в отношении малолетнего насильственные действия сексуального характера, а потом убил его.

Во время аналитической работы по изучению дел за последние 30 лет в отношении лиц, совершавших сексуальные преступления против детей, следователи-криминалисты обратили внимание на уголовное дело в отношении рязанца, которое было прекращено в 2003 году за его смертью.

В материалах прекращенного уголовного дела имелись образцы крови подозреваемого. Заключением молекулярно-генетической судебной экспертизы, проведенной в сентябре 2020 года в рамках возобновленного уголовного дела по факту убийства ребенка, достоверно установлено, что биологические следы, оставленные при совершении преступления, принадлежат подозреваемому.

Учитывая, что насильник в 2003 году, уголовное дело по факту убийства ребенка прекращено.

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