Вторая волна коронавируса в Рязани? За сутки заразился 51 человек, на очереди еще 54

Последние новости по коронавирусу в Рязани на сегодня, 5 октября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

5 октября в Рязани и области выявили еще 51 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает опергруппа. С начала пандемии в регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 8422 человек.

Еще 54 положительных теста находятся на подтверждении в министерстве здравоохранения Рязанской области. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 8476 человек.

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