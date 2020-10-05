Власти сказали, сколько зараженных коронавирусом лежат в больницах Рязани

На утро 5 октября в больницах Рязанской области находится 221 человек, зараженный коронавирусом, сообщает оперативная группа. Это на три человека меньше, чем сутками ранее. Из них 8 (-1) детей.

Состояние 56 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 151 (-3) пациента - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 14 человек, из них 7 (-2) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и лечатся на дому под постоянным наблюдением врачей.

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