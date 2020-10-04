Стал известен победитель конкурса "Похож на Есенина"

Схожесть поразительна. Фото: сайт ГТРК "Ока".
Через систему пропустили фотокарточки 13 финалистов. Для каждого подбирался похожий снимок поэта. В итоге с большим отрывом победил 15-летний Владимир Васин.
Кроме внешнего сходства с поэтом его связывают и другие факты. Он, как и младший сын Есенина – Константин, любит футбол и болеет за московский «Спартак».
- Общекомплексный результат – 96%, - сделал вывод Заволокин Сергей, главный эксперт экспертно-криминалистического центра УМВД России по Рязанской области.
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