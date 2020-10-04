В сгоревшем автомобиле пострадал рязанец

Момент пожара. Фото: сайт МЧС

4 октября в 08 часов 39 минут поступило сообщение о пожаре в городе Ряжске. Огнем был поврежден салон и багажное отделение автомобиля.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС Росии по Рзяанской области, имеется пострадавший. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На тушение пожара выезжал расчет: 1 пожарный автомобиль и 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!