Еще 52 рязанца заболели коронавирусом

Проверка температуры - важный фактор. Фото: Артем КИЛЬКИН

За сутки в Рязанской области выявлено еще 52 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная рабочая группа правительства Рязанской области.

Стало быть, с начала пандемии в рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 8371 жителя. Еще 51 положительный тест находится на подтверждении регионального минздрава. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей 8422человек.

География коронавируса при этом продолжает расширятся. Новыми точками на карте пандемии стали села Занино-Починки Шиловского района и Поплевино Ряжского района.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!