Духовник Патриарха Кирилла приехал в Рязань

Отец Илий прибыл в Рязань. Фото с сайта Оптинской пустыни.

Схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла, посетит Рязанскую епархию. Об этом сообщил сайт.

Илий прибудет в Рязань в воскресенье, 4 октября, а на следующий день совершит в 8.00 Божественную литургию в Иоанно-Кронштадтском храме Рязани. В рамках визита духовного лица запланировано посещение Иоанно-Богословского и Спасо-Преображенского (в Рязанском кремле) монастырей, а также городских соборов и храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

6 октября, во вторник, схиархимандрит Илий совершит Божественную литургию в Спасо-Преображенском монастыре Рязанского кремля (начало богослужения – в 6.40).

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