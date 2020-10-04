ХК "Рязань" победил "Ижсталь" на домашнем льду

Момент хоккейной баталии. Фото: пресс-службы ХК "Ижсталь".

«Бело-синие» хозяева льда имели все шансы открыть счет еще в первой двадцатиминутке, но вратарь гостей Иван Кульбаков отражал все летящие в его сторону броски, и шайба никак не могла пересечь линию ворот. Первые две трети так и оставались с нулями на табло.

Все решил третий период. После того, как голкипер рязанской команды Дмитрий Годес , проводивший первый матч, с «ленточки» вытащил шайбу после одного из бросков «Ижстали» и в который раз оставил свои ворота «сухими», «горожане» переместили игру к воротам соперника и на 47-ой минуте открыли счет - это сделал Максим Кориневский.

А спустя минуту Дмитрий Антонов обыграл защитников и вратаря гостей и укрепил преимущество ХК «Рязань». Хозяева не хотели останавливаться на двух голевых бросках, пытаясь вновь реализовать «лишнего», но этих двух шайб хватило, чтобы одержать победу. Итог – 2:0 и еще два очка в копилку рязанской команды.

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