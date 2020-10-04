К утру 4 октября в рязанском регионе зарегистрировано 8319 случаев COVID-19

Врачам прибавляется работы. Фото: Олег УКЛАДОВ

По информации оперативной рабочей группы Правительства Рязанской области, по состоянию на 8.30 в регионе зарегистрировано 8319 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Медицинское наблюдение осуществляется в отношении 2080 человек. 22815 рязанцев его уже прошли, они обследованы и здоровы.

При этом накануне в Скопине за сутки прибавилось сразу 8 заболевших. 28 из 52 новых случаев заражения зарегистрированы в Рязани.

География коронавируса продолжает расширятся. Новыми точками на карте пандемии стали села Занино-Починки Шиловского района и Поплевино Ряжского района.

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