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Рязани могут передать в дар памятник Сталину

Коммунисты по-прежнему рассчитывают увековечить историческую личность на улице или площади
Сергей ЛАЗУТИН
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Памятник Сталину, который готовы передать Рязани. Изображение Фонда сохранения культурного наследия «Русский витязь»

Памятник Сталину, который готовы передать Рязани. Изображение Фонда сохранения культурного наследия «Русский витязь»

Коммунисты вернулись к идее установки в Рязани памятника Иосифу Сталину. Они заявили, что на монумент не потратят ни копейки бюджетных денег, - уже готового бронзового генералиссимуса готов передать городу в дар Фонд сохранения культурного наследия «Русский витязь».

- Бронзовый памятник на постаменте выглядит внушительно и украсил бы одну из площадей или улиц Рязани, - считает депутат Рязанской городской Думы, член фракции КПРФ Алексей Захаров. - Но для этого нужно согласие властей на установку памятника.

С вопросом о выделении земельного участка коммунисты обращались в администрацию Рязани еще в марте и по-прежнему надеются добиться своего. Нельзя не сказать, что помимо материального аспекта существует идеологический: сама фигура Сталина в современном обществе воспринимается как минимум противоречиво, и, похоже, именно это является главным аргументом «против» при принятии решения.

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