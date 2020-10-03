География COVID-19: в Скопине произошел коронавирусный скачок

Обновлена география распространения коронавируса в Рязанской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

3 октября появились свежие данные о распространении COVID-19 в Рязанской области. По данным опергруппы, в Скопине за сутки прибавилось сразу 8 заболевших. 28 из 52 новых случаев заражения зарегистрированы в Рязани.

География коронавируса продолжает расширятся. Новыми точками на карте пандемии стали села Занино-Починки Шиловского района и Поплевино Ряжского района.

Совокупно прирост по инфицированным произошел в 17 населенных пунктах. С их списком можете ознакомиться ниже, а с полной статистикой – по ссылке.

- Рязань – 4357 случаев с начала пандемии (+28 по сравнению со 2 октября);

- Рязанский район – 386 (+1) (Мурмино – 18 (+1);

- Ряжск – 237 (+1);

- Скопин – 217 (+8);

- Рыбное – 213 (+1);

- Касимов – 205 (+1);

- Шиловский район – 154 (+1) (Занино-Починки – 1 (+1));

- Скопинский район – 145 (+3) (Вослебово – 11 (+1), Секирино – 5 (+1), Вердерево – 5 (+1));

- Шилово – 104 (+1);

- Александро-Невский – 72 (+1);

- Александро-Невский район – 58 (+1) (Калинино – 6 (+1));

- Сапожок – 52 (+2);

- Шацк – 41 (+1);

- Ряжский район – 40 (+1) (Поплевино – 1 (+1));

- Милославское – 35 (+1).