В Рязанской области сообщается еще о 52 зараженных COVID-19 и одном умершем

Причиной смерти еще одного человека в Рязанской области признали COVID-19. 3 октября число жертв пандемии по региону достигло 52, сообщает федеральная опергруппа (тогда как местная по этому поводу молчит).

Если верить официальной статистике, за сутки зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это люди, сдавшие первые положительные тесты. Еще у 49 человек подтвердился ранее поставленный диагноз.

Таким образом, с начала пандемии в Рязанской области известно о 8319 заразившихся, включая выздоровевших и умерших.