СК подтвердил гибель двух женщин на пожаре в Рязанской области

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Следственный комитет проводит проверку по факту пожара с трагическими последствиями в деревне Ершовские Выселки Клепиковского района. Ведомство подтвердило факт гибели двух женщин – 1937 и 1951 годов рождения. Обе они проживали в сгоревшем доме.

Напомним, огнем также уничтожено здание участковой больницы. Другие соседние здания удалось отстоять.

- Следователи осматривают место происшествия. В ходе проверки будут установлены причины возникновения пожара, гибели женщин и все обстоятельства произошедшего, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.