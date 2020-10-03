В Рязанской области на пожаре в жилом доме и ФАПе погибли люди

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В деревне Ершовские Выселки Клепиковского района (Рязанская область) произошел крупный пожар. Загорелся деревянный жилой дом барачного типа. Затем пламя перекинулось на фельдшерско-акушерский пункт.

Из девяти жильцов дома судьба двух женщин пока неизвестна. Вероятно, они погибли.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области, информация о происшествии поступила в 03:13, к 07:57 усилиями 43 пожарных открытое горение ликвидировано.

К этому моменту площадь пожара составила порядка 700 квадратных метров. Другие здания, вплотную прилегающие к сгоревшему, удалось отстоять.