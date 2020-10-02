За сутки пять рязанских детей попали в больницы с коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На вечер 2 октября в больницах Рязанской области находится 221 (-1 в сравнении с сутками ранее) пациент с коронавирусом, в том числе 8 (+5) детей.

Как отметили в минздраве, состояние 50 (-1) человек врачи оценивают как удовлетворительное, 155 (+0) пациентов – средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 16 (+0) человек, из них 11 (+0) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним, за последние сутки в Рязанской области выявили еще 49 случаев заражений коронавирусом, еще 49 больных ожидают 3 октября (читать подробнее).

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