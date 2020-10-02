Рязанские учителя начали получать «путинские» надбавки

Рязанские чиновники объявили о начале выплат «путинских» надбавок учителям. Фото: Евгения ГУСЕВА

Учителям Рязанской области начали выдавать ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей за классное руководство. Об этом рапортует региональное министерство образования.

Напомним, эту надбавку установили по поручению президента России Владимира Путина. Получать ее будут педагоги в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.

Всего на «путинские» надбавки и выплаты предусмотрено потратить более 153 млн рублей.

Как отмечают областные чиновники, в Рязанском регионе выплата положена 5598 педагогам. Они дают детям основное начальное, основное общее и среднее общее образования, в том числе адаптированные программы.

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