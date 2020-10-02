В Рязани хотят создать Музейный квартал

Во время встречи губернатор Николай Любимов и заместитель министра культуры РФ Алла Манилова обсудили федеральную поддержку работ по сохранению объектов культурного наследия. Но только тех, в которых расположены учреждения культуры – областной художественный музей им. Пожалостина и областной научно-методический центр народного творчества.
Кроме того, на встрече шла речь о включении объектов туристского показа Рязанской области в маршруты Национальной программы развития детского туризма «Моя Россия» и о создании в Рязани Музейного квартала с участием ведущих федеральных музеев России.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!