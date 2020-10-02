В Рязани хотят создать Музейный квартал

Во время встречи губернатор Николай Любимов и заместитель министра культуры РФ Алла Манилова обсудили федеральную поддержку работ по сохранению объектов культурного наследия. Но только тех, в которых расположены учреждения культуры – областной художественный музей им. Пожалостина и областной научно-методический центр народного творчества.

Кроме того, на встрече шла речь о включении объектов туристского показа Рязанской области в маршруты Национальной программы развития детского туризма «Моя Россия» и о создании в Рязани Музейного квартала с участием ведущих федеральных музеев России.

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