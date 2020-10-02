Официально: в Вознесенском храме коронавирусом заразились четыре служителя церкви

В пресс-службе Рязанской епархии Рязанской митрополии РПЦ официально подтвердили информацию о том, что заболел коронавирусом настоятель Арсений Вилков и трое других служителей храма. Еще четверо находятся на карантине ввиду того, что заболели их родственники.

Сейчас речь о закрытии Вознесенкого храма и о прекращении служб не идет. Однако в храме строжайшим образом следят за соблюдением всех мер предосторожности, прихожане и служители внутри помещения находятся в масках, используют для дезинфекции антисептики, к тому же, в храме проводится ежедневная обработка.

Ранее в Рязанской епархии советовали журналистам не спешить с выводами (читать подробнее).

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