Рязанские следователи просят помощи в розыске исчезнувшего пенсионера.

Следователи Касимовского МСО проводят проверку по факту безвестного исчезновения 78-летнего жителя Клепиковского района Василия Чемоданова, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Проверка установила, что в последний раз пенсионера видели родственники днем 11 июля 2020 года в деревне Бозово.

Приметы: рост около 160 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы короткие седые.

Может быть одет: камуфляжные куртка-ветровка и кепка, байковая рубашка в клетку, брюки темных тонов с ремнем, короткие резиновые сапоги черного цвета.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Лицам, обладающим какой-либо информацией о местонахождении Василия Чемоданова, просьба звонить по телефонам: 8 (49142) 2-67-39 и 8 (49131) 2-24-64 (Касимовский МСО СУ СК России по Рязанской области) или 02 (112).

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