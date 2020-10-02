В первой половине сентября временно изменится расписание рязанских электричек

В расписании движения электропоездов произойдут следующие изменения:
Сасовское направление:
с 3 по 16 октября
Электропоезд (далее - Э/П) № 6043 Сасово – Рязань, прибытием в 11.45, будет прибывать 11.59
3, 4, 10, 11 октября
Э/П № 6046 Рязань – Сасово, отправлением в 14.35, будет отправляться в 14.48
9 октября
Э/П № 6044 Рязань – Сасово, отправлением в 12.45, будет отправляться в 12.52
14, 15, 19, 21 октября
Э/П № 6044 Рязань – Сасово, отправлением в 12.45, будет отправляться в 12.35
Э/П № 6034 Рязань – Ясаково, отправлением в 15.56, будет отправляться в 14.56
Э/П № 6033 Ясаково – Рязань, прибытием в 12.30, будет прибывать в 12.22
Э/П № 6029 Гавердово – Рязань, прибытием в 17.47, будет прибывать в 17.57
Московское направление:
3, 4 октября
Э/П № 6014 Голутвин – Рязань, прибытием в 9.54, будет прибывать в 11.13
12, 13, 13, 14, 15 октября
Э/П № 6995 Рязань-2 – Москва, отправлением в 14.38, будет отправляться в 14.43
Ряжское направление:
5, 6, 7 октября
Э/П № 6320 Рязань - Ряжск, отправлением в 5.30, будет отправляться в 3.30
Э/П № 6304 Рязань – Ряжск, отправлением в 9.00, будет отправляться в 7.56
Э/П № 6306 Рязань - Ряжск, отправлением в 13.35, будет отправляться в 12.45
Э/П № 6305 Ряжск – Рязань, прибытием в 14.59, будет прибывать в 14.37
8, 9, 12 октября
Э/П № 6320 Рязань - Ряжск, отправлением в 5.30, будет отправляться в 5.38
Э/П № 6304 Рязань – Ряжск, отправлением в 9.00 – отменен.
Э/П № 6306 Рязань - Ряжск, отправлением в 13.35, будет отправляться в 12.39
Э/П № 6303 Ряжск – Рязань, прибытием в 10.39 – отменен.
Э/П № 6305 Ряжск – Рязань, прибытием в 14.59, будет прибывать в 14.25
3, 4, 10, 11 октября
Э/П № 6306 Рязань - Ряжск, отправлением в 13.35, будет отправляться в 13.55
13, 14, 15 октября
Э/П № 6320 Рязань - Ряжск, отправлением в 5.30, будет отправляться в 3.30
Э/П № 6304 Рязань – Ряжск, отправлением в 9.00, будет отправляться в 9.12
Э/П № 6306 Рязань - Ряжск, отправлением в 13.35, будет отправляться в 14.35
Э/П № 6301 Ряжск – Рязань, прибытием в7.25, будет прибывать в 7.03
Э/П № 6303 Ряжск – Рязань, прибытием в 10.39, будет прибывать в 9.54
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