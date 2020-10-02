В Вознесенском храме Рязани возможна вспышка коронавируса

Настоятель Вознесенского храма города Рязани Арсений Вилков может быть заражен коронаврусом. Сам священнослужитель подтвердил «Комсомолке» информацию о своем недомогании.

Кроме того, в официальной группе Вознесенского храма в соцсети «ВКонтакте» размещен пост, в котором говорится, что среди служителей, предположительно, заболели коронавирусом восемь человек.

Впрочем, в пресс-службе Рязанской епархии просят не спешить делать выводы и дождаться результатов тестов.

Позже в Рязанской епархии официально заявили о количестве зараженных коронавирусом служителей церкви (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!