В селе под Рязанью построят ясли на 60 мест

В селе Поляны под Рязанью построят ясли на 60 мест. Дошкольное учреждение для детей от 2 месяцев до 3 лет обойдется бюджету в сумму более 82 млн рублей. Это максимальная стоимость контракта, с которой начнутся торги.
В яслях будут три группы детей. Исходя из документации на сайте госзакупок, здание разделено на блоки:
- с раздевальными, игровыми, колясочными комнатами, буфетом и т.д.;
- медицинский;
- прачечная;
- пищеблок.
В здании оборудуют музыкальный зал с цифровым пианино, телевизором, аудио- и видеооборудованием. На улице, конечно, разместят игровую площадку.
Подрядчик должен выполнить работы в течение 12 месяцев с даты заключения контракта.