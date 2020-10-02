В селе под Рязанью построят ясли на 60 мест

В селе Поляны под Рязанью построят ясли на 60 мест. Дошкольное учреждение для детей от 2 месяцев до 3 лет обойдется бюджету в сумму более 82 млн рублей. Это максимальная стоимость контракта, с которой начнутся торги.

В яслях будут три группы детей. Исходя из документации на сайте госзакупок, здание разделено на блоки:

- с раздевальными, игровыми, колясочными комнатами, буфетом и т.д.;

- медицинский;

- прачечная;

- пищеблок.

В здании оборудуют музыкальный зал с цифровым пианино, телевизором, аудио- и видеооборудованием. На улице, конечно, разместят игровую площадку.

Подрядчик должен выполнить работы в течение 12 месяцев с даты заключения контракта.