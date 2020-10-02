В ожидании финских туристов: в Рязани пройдет Российско-Финляндский культурный форум

Алла Манилова верит, что в Рязань приедут много туристов из Финляндии.

В 2021 году в Рязанской области планируют провести XXII Российско-Финляндский культурный форум. Об этом стало известно во время встречи губернатор Николая Любимова с заместителем министра культуры РФ Аллой Маниловой.

— Это уникальное для Европы событие, там больше нет таких прецедентов, когда на протяжении 20 лет проводится такой форум, — заметила чиновница. — Это очень важное событие. Оно, безусловно, приведет в Рязанскую область много финских туристов.

По словам Маниловой, финны уже хорошо знают северо-западные регионы и теперь активно интересуются Центральной Россией. Думаю, что у нас все получится.

Губернатор был признателен Алле Маниловой за решение провести Российско-Финляндский культурный форум в Рязанской области, и предположил, что он станет центральным событием Форума древних городов.

— Думаю, это привлечет в Рязань еще большее количество участников и гостей из зарубежных стран и, соответственно, программа будет интересной и насыщенной, — сказал Любимов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!