Еще до нескольких точек Рязанской области добрался коронавирус

На карте пандемии в Рязанской области появились еще три точки. Это деревня Сергеево (Клепиковский район), поселок Санатория «Кирицы» (Спасский район) и село Бастаново (Сасовский район). Здесь выявили первые случаи коронавирусной инфекции, сообщает опергруппа при правительстве региона.

Если верить официальной статистике, за сутки оказались положительными 49 тестов на COVID-19 в 17 населенных пунктах. Больше других (27), конечно, в Рязани. По три заболевших прибавилось в поселке Лесной (Шиловский район) и в Сапожке.

С полной статистикой по населенным пунктам можно ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те их них, где произошли изменения по сравнению с 1 октября:

- Рязань – 4329 случаев с начала пандемии (+27);

- Рязанский район – 385 (+2) (Дядьково – 36 (+1), Наумово – 2 (+1));

- Ряжск – 236 (+2);

- Рыбное – 212 (+2);

- Скопин – 209 (+1);

- Касимов – 204 (+1);

- Сасово – 193 (+1);

- Шиловский район – 153 (+3) (Лесной – 48 (+3));

- Клепиковский район – 134 (+1) (Сергеево – 1 (+1));

- Касимовский район – 133 (+1) (Погост – 4 (+1));

- Спасский район – 128 (+1) (поселок Санатория «Кирицы» - 1 (+1));

- Михайловский район – 126 (+1) (Голдино – 2 (+1));

- Сасовский район – 57 (+1) (Бастаново – 1 (+1));

- Старожиловский район – 56 (+1) (Ромоданово – 2 (+1));

- Сапожок – 50 (+3);

- Путятинский район – 22 (+1) (Береговое – 8 (+1)).