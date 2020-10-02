В Рязанском районе Mercedes сбил 14-летнего мотоциклиста без прав.

Вечером 1 октября в Рязанском районе 25-летний водитель за рулем автомобиля Mercedes-Benz E 200 сбил мотоцикл GX-R под управлением 14-летнего подростка, у которого не было водительских прав.

В результате дорожного происшествия подростка с травмами госпитализировали.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Всего за минувшие сутки на территории Рязанской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека погибли и шесть человек получили травмы.

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