Под Рязанью за нарушения оштрафовали кафе и палатку с шаурмой

В кафе «Камилла» и палатке «Шаурма» в селе Турлатово Рязанского района специалисты Россельхознадзора обнаружили серьезные нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, проверяющие нашли обезличенную мясную продукцию без маркировки и какой-либо информации об изготовителе, дате изготовления, а также сроках годности и условиях хранения.

«Данную продукцию невозможно сопоставить с документами, подтверждающими ее качество и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении, в связи с чем ее утилизировали», - говорится в сообщении.

В отношении виновных предпринимателей возбудили дела об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов составила 6 тысяч рублей.

Отметим, что оба заведения расположены на федеральной трассе Москва – Самара.

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