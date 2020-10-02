Скончался старейший преподаватель РГУ Марк Улановский. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ушел из жизни старейший преподаватель Рязанского государственного университета им. Есенина Марк Израилевич Улановский. Коллектив вуза скорбит и выражает соболезнования родным и близким покойного

Марк Израилевич Улановский являлся кандидатом филологических наук, доцентом кафедры французского языка.

Напомним, 30 сентября скончался бывший ректор Рязанского государственного радиотехнического университета, доктор технических наук, профессор, Почетный гражданин Рязани Владимир Константинович Злобин (читать подробнее).

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