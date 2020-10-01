В Рязани на полмесяца перекроют движение по улице Некрасова

Схема предоставлена администрацией Рязани.

Пресс-служба администрации Рязани сообщает, что из-за реконструкции газопровода на улице Некрасова в районе гимназии №2 перекроют движение транспорта. Работы будут проводиться с 10.00 2 октября (пятница) до конца дня 18 октября (воскресенье) – исполнитель ООО «Рязаньнефтегазстрой».

Отметим, что данный участок многие водители используют, чтобы попасть с улицы Соборной (со стороны кремля) на улицу Ленина – более двух недель проехать таким маршрутом теперь не получится. Администрация Рязани просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

На месте проведения работ установят соответствующие знаки и информационные щиты.