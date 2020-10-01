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Коронавирус Covid-19

В Рязанской области увеличилось количество тяжелобольных COVID-19

В настоящее время к аппаратам ИВЛ подключено 11 человек
Источник:kp.ru
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Вечером в четверг, 1 октября, оперативная группа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции опубликовала новые данные о состоянии больных COVID-19 в Рязанской области.

В больницах региона с диагнозом COVID-19 находятся 222 человека, в том числе трое детей.

Из них состоянии 51 человека врачи оценивают как удовлетворительное, 155 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, 16 – в тяжелом состоянии (11 подключены к аппаратам ИВЛ). Неделю назад – 25 сентября – тяжелобольных в регионе было 14, из них только 7 были подключены к аппаратам ИВЛ.

Остальные больные переносят заболевание в легкой форме и лечатся дома.

Коронавирус в Рязани