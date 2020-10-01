В Рязанской области увеличилось количество тяжелобольных COVID-19

Вечером в четверг, 1 октября, оперативная группа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции опубликовала новые данные о состоянии больных COVID-19 в Рязанской области.

В больницах региона с диагнозом COVID-19 находятся 222 человека, в том числе трое детей.

Из них состоянии 51 человека врачи оценивают как удовлетворительное, 155 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, 16 – в тяжелом состоянии (11 подключены к аппаратам ИВЛ). Неделю назад – 25 сентября – тяжелобольных в регионе было 14, из них только 7 были подключены к аппаратам ИВЛ.

Остальные больные переносят заболевание в легкой форме и лечатся дома.