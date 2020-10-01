Старший оператор АО «РНПК» удостоен награды Правительства Рязанской области

Губернатор Николай Любимов вручает награду Сергею Игнатову.

В четверг, 1 октября, в здании областного правительства заслуженным аграриям, работникам промышленных предприятий, учреждений культуры и медицины были вручены государственные награды Российской Федерации и награды Рязанской области. Открывая торжественное мероприятие, губернатор Рязанской области Николай Любимов подчеркнул, что награды заслуженным рязанцам вручаются впервые с момента введения ограничительных мер.

Среди 29 человек, отмеченных за особые заслуги – сотрудник Рязанской НПК, старший оператор установки ЛГ-35/8-300Б цеха №3 Сергей Игнатов. Распоряжением Губернатора Рязанской области Сергею Александровичу присвоено звание «Почетный работник науки и промышленности Рязанской области».

Сергей Игнатов выпускник радиотехнического института. Получив специальность конструктор электронно-вычислительной аппаратуры, он связал жизнь с нефтепереработкой. На нефтезавод пришел в 1997 году и за короткое время стал старшим оператором установки 35/8, которую по праву считает родной.

- Есть, чем гордится! Многие мои ученики стали руководителями на нашем заводе. Это - главный механик, заместители начальников цехов, начальники установок, старшие мастера и операторы. Много «золотых голов» АО «РНПК» - выходцы из нашей бригады, - говорит Сергей Игнатов.

В свои 59 лет наш герой активно занимается спортом и продолжает делиться бесценным профессиональным опытом с младшими коллегами, вкладываясь тем самым в развитие кадрового потенциала Рязанской области.