Появились подробности смертельного ДТП под Рязанью, в котором погибли ребенок и женщина

Фото с места ДТП. Фото: издательство "Пресса".

В четверг, 1 сентября, на трассе М-5 «Урал» под Рязанью (неподалеку от поселка Листвянка) произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и Volvo. В результате аварии погибли два пассажира «десятки» - 13-летний ребенок и женщина. Еще три человека получили травмы.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2110, для разворота проехал через технологический разрыв в разделительном ограждении и на встречной полосе «подставил» автомобиль под Volvo. Произошло столкновение, после которого иномарка съехала с трассы в поле.

Фото с места ДТП. Фото: издательство "Пресса".

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