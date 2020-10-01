Севастопольская аллея к сроку сдачи оказалась в зачаточном состоянии

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Администрация Рязани назвала новый срок сдачи Севастопольской аллеи – конец октября. О том, что первоначально обозначенная дата миновала, власти не упоминают. Они лишь объясняют, что на объекте по просьбе жителей проведут дополнительные работы, а пока закупаются материалы – мол, отсюда и задержка.

- Сейчас подрядчик продолжил благоустройство общественного пространства, - успокаивают чиновники.

Напомним, на «заморозку» работ обратили внимание СМИ и местные жители. Выяснилось, что второй контракт действительно заключен, но к этому моменту работы по основному соглашению были далеки от завершения.