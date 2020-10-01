Андрей Турчак: «Единая Россия» и правительство работают в одной команде, и у нас общая цель

Фото: РОО "Единая Россия".

Для «Единой России» принципиально важно, чтобы программа партии, основные просьбы избирателей, партпроекты были профинансированы и реализованы, поэтому работа над бюджетом была приоритетной, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Качественная медицинская помощь, эффективная социальная политика, ремонт культурных учреждений, развитие спорта, ремонт дорог и, конечно, поддержка села – это задачи партии, и мы добились, чтобы финансирование этих направлений было заложено в проекте бюджета. И эта работа будет продолжена», – сказал он.

Андрей Турчак добавил, что важно не только добиться финансирования ключевых направлений развития страны и поддержки граждан, но и проконтролировать, чтобы все было сделано вовремя и качественно.

«Единая Россия» и правительство работают в одной команде, и у нас общая цель – забота, защита и благополучие наших граждан», – резюмировал секретарь Генсовета партии.

Напомним, что 30 сентября по итогам заседания Совета Государственной Думы председатель комитета по бюджету и налогам, член фракции «Единой России», депутат от Рязанской области Андрей Макаров рассказал о порядке работы над проектом федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов и подготовке главного финансового документа страны к рассмотрению в первом чтении.

«Материалы, направленные в комитет по бюджету и налогам вместе с проектом бюджета, соответствуют требованиям статьи 192 Бюджетного кодекса, – отметил парламентарий. − Законопроект принят к рассмотрению. Также внесены 11 законопроектов, составляющих бюджетный пакет».

Были определены ответственные комитеты по каждой из 51 государственных программ и по каждому из разделов бюджета.

«Совет установил, что рассмотрение проекта главного финансового документа страны в первом чтении состоится 29 октября. То есть у нас будет месяц на соответствующую работу», – заключил Андрей Макаров.

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