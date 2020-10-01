В Скопинском районе детям-сиротам вручили ключи от квартир

Фото: администрация Скопинского района.

Сегодня в Скопинском районе трем молодым людям, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вручили ключи от квартир.

Счастливых новоселов с этим знаменательным событием в их жизни поздравили заместители главы администрации Галина Овсянникова и Александр Соловьев.

Отметим, что качеству жилья, приобретаемого для детей-сирот, уделяется большое внимание - это должна быть благоустроенная квартира, соответствующая всем санитарным и техническим нормам.

Фото: администрация Скопинского района.

В течение пяти лет жилое помещение будет находиться на условиях спецнайма, которое нельзя будет продать. Делается это для того, чтобы обезопасить молодых людей от возможных мошенников и потери жилья. По истечении установленного срока с ними будет заключен договор социального найма, позволяющий впоследствии приватизировать квартиру.