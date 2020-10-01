В Сынтульском озере обнаружили огромное количество мертвой рыбы

В Касимовском районе в озере Сынтульское обнаружили несколько сотен мертвой рыбы. Видео с места происшествия выложили в паблике «Типичный Касимов».

Одной из причин массовой гибели мелкого окуня называют рыбалку запрещенным орудием – электроудочкой. Но есть и другая версия, как позже сообщил автор ролика со ссылкой на Рыбоохрану, кто-то из благих побуждений выпустил в озеро окуня, а тот не выжил.

Подробности происшествия уточняются.

Напомним, за весь август 2020 года инспекторы рязанского Росрыболовства провели 63 рейда. У браконьеров изъяли десять запрещенных орудий добычи, в том числе – 500 метров сетей и 11 кг рыбы (читать подробнее).

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