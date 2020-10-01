Названы рязанские города и села, где выявили новые случаи коронавируса

В Рязани за минувшие сутки зарегистрировали еще 29 случаев заражения коронавирусом. Обновленная информация о распространении COVID-19 появилась на странице региональной опергруппы 1 октября.

Если верить официальной статистике, в Скопине и Старожилове прибавилось по три заболевших. Столько же – в Рязанском районе. Всего сообщается о 49 положительных тестах в 16 точках на карте Рязанской области.

С полной статистикой по населенным пунктам можно ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те их них, где произошли изменения по сравнению с 30 сентября:

- Рязань - 4302 случая с начала пандемии (+29);

- Рязанский район – 383 (+3) (Поляны – 50 (+1), Тюшево – 14 (+1), Листвянка – 10 (+1));

- Скопин – 208 (+3);

- Сасово – 192 (+1);

- Шиловский район – 150 (+1) (Лесной – 45 (+1));

- Клепиковский район – 133 (+1) (Малое Дарьино – 2 (+1));

- Михайловский район – 125 (+1) (Первомайский – 6 (+1));

- Шилово – 103 (+1);

- Александро-Невский район – 57 (+1) (Калинино – 5 (+1));

- Старожиловский район – 55 (+2) (Истье – 14 (+1), Рязанские сады – 8 (+1));

В Старожилове – 50 (+3);

в Спасске-Рязанском – 47 (+1);

Спас-Клепики – 35 (+2).