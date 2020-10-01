В соцсетях жалуются на рязанца, который расстреливает из пневматики прохожих

Недалеко от школы №73 по улице Кальной неизвестный мужчина стрелял по прохожим из пневматического пистолета. Об этом сообщает один пострадавших в паблике «Рязань».

«Гуляет неадекватный мужик, невысокий, лысый. Одет кроссовки, джинсы, кофту. При себе носит пневматический пистолет и стреляет в случайных прохожих. Будьте внимательны и осторожны!» - говорится в сообщении.

Пострадавший не объяснил, почему он решил о происшествии сообщить в социальных сетях, а не в полицию. Впрочем, последние уже собирают информацию по «стрелку», и в случае обоснованных оснований примут меры.

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