Стало известно, когда и где можно проститься с бывшим ректором РГРТУ.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Церемония прощания с бывшим ректором Радиотехнического университета Владимиром Константиновичем Злобиным состоится 2 октября в 14:00 у центрального входа в Радиоуниверситет. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.
Похоронят Почетного гражданина Рязани на аллее памяти Скорбященского мемориального комплекса.
Напомним, Владимир Константинович скончался 30 сентября (читать подробнее).
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