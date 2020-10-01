Стало известно, когда и где можно проститься с бывшим ректором РГРТУ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Церемония прощания с бывшим ректором Радиотехнического университета Владимиром Константиновичем Злобиным состоится 2 октября в 14:00 у центрального входа в Радиоуниверситет. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Похоронят Почетного гражданина Рязани на аллее памяти Скорбященского мемориального комплекса.

Напомним, Владимир Константинович скончался 30 сентября (читать подробнее).

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