Еще один рязанец скончался от коронавируса – всего 51 смертельный случай. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Рязанской области скончался еще один человек, зараженный коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Таким образом, к 1 октября в регионе умер 51 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что количество больных коронавирусом, находящихся в больницах Рязани, за сутки увеличилось на 13 человек, причем на одного пациента, подключенного к аппарату ИВЛ стало меньше. По всей видимости он и скончался (читать подробнее).

Кроме того, за сутки на 45 человек увеличилось количество зараженных, еще 49 человек могут быть включены в эту печальную статистику уже завтра (читать подробнее).

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