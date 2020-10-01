Вторая волна коронавируса в Рязани? За сутки выявили 45 зараженных человек

В Рязанской области продолжает расти количество зараженных коронавирусом - последние новости. Фото: Олег ЗОЛОТО

Согласно последним данным по коронавирусу в Рязани на 1 октября, в регионе выявили еще 45 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рапортует штаб региональной опергруппы.

С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 8221 человек. Еще 49 положительных тестов находятся на подтверждении в рязанском министерстве здравоохранения.

Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 8270 человек.

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