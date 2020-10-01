В сквере им. Уткина испортили свежее покрытие детской площадки

Детскую площадку в сквере им. Уткина, где испортили покрытие, временно огородили. Фото: администрация Рязани.

В Рязани от вандалов пострадало еще одно общественное пространство. На сей раз это сквер имени академика В.Ф. Уткина на улице Циолковского. Там неизвестные испортили покрытие детской площадки «практически сразу после его укладки», сообщает администрация города.

- Управление благоустройства огородило территорию. Игровую зону планируется привести в порядок до конца недели, - добавили в пресс-службе исполнительного органа власти.

Также чиновники пообещали организовать в сквере опиловку ветвей вокруг фонарей освещения.

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