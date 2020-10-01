Страшная смерть: на АЗС в Касимове обнаружили труп 33-летнего водителя

Днем 30 сентября на АЗС при въезде в Касимов в грузовой «ГАЗели» обнаружили труп 33-летнего водителя, жителя Самарской области. Об этом «Комсомолке» сообщили в Касимовском МСО.

— По предварительным данным, мужчина находился в рейсе и решил отдохнуть, — рассказывает следователь по особо важным делам Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области Александр Данилов. — При включенном двигателе и работающей печке он уснул. Место это достаточно открытое, ветреное, и, видимо, ветер шел со стороны кузова. Скорее всего печка затянула выхлопные газы к нему в кабину.

Когда полиция приехала на место, машина была закрыта изнутри. Сотрудники МЧС ее вскрыли и обнаружили, что в кабине, где очень сильно пахло выхлопными газами, лежит водитель. Без обуви, с подушкой под головой.

— Предварительная причина смерти – отравление угарным газом, — продолжает следователь. — В настоящее время мы проводим доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося. По ее результатам примем соответствующее процессуальное решение.

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